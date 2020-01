Viezjupp : „Just sing“ mit Bärbel

Bärbel singt. Unter der Dusche, beim Kochen, beim Rasenmähen. Sogar, wenn sie auf Toilette geht. Fastnachtslieder, Schlager, Popsongs, Kirchenchoräle. Alles querbeet. Singen mache ihr einfach Spaß, sagt sie.

Doch vor einer Weile verkündete sie aufgeregt: „Jupp, weißt du was? Ich gehe in den Domchor. Die können jemanden wie mich sicher gut gebrauchen. Mein hohes C ist doch echt legendär.“