Kommunalwahl Das Ende der Ära Jutta Albrecht: „Manchmal heule ich vor Wut“

Es ist wie immer. Zum Treffen mit dem Volksfreund-Redakteur hat sich Jutta Albrecht gut vorbereitet. Sieben prall gefüllte Leitz-Ordner stehen im Esszimmer in dem Bungalow in Mariahof bereit, in dem ein großer Spiegel mit verschnörkeltem Goldrand ins Auge fällt. „Drei Ordner sind mit Unterlagen aus dem Stadtrat gefüllt, vier mit Frauenunion“, erklärt die Frau, die in den vergangenen zehn Jahren für die CDU-Fraktion im Trierer Stadtrat und vor allem bei der Frauenunion oft den Ton angegeben hat.