Kabarett : Kabarett in der Synagoge Schweich

Kabarett in der Synagoge Schweich

Schweich Wenn wir Mitte August in den Supermärkten Lebkuchen und Spekulatius entdecken, dann wissen wir: „Die sind dieses Jahr verdammt spät dran!“. Ende November mutieren Einkaufszentren zum Fest der Hiebe – besinnungslos besinnliche Glüh-weinjunkies stressen sich durch die Festtagsvorbereitungen und lamettieren sinnigen Unsinn über Weihnachten.

Im Rahmen der Kreiskulturtage Trier-Saarburg präsentiert Kai Kramosta am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, in der Synagoge in Schweich sein Weihnachts-Kabarett „Es weihnachtet schwer“. Die Karten sind für 12,90 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.