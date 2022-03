Comedy : Johannes Flöck in der Tuchfabrik Trier

Trier „Einige unter uns kommen doch heute vor lauter Yoga gar nicht mehr zur Enspannung.“ Im Zeitalter des Turbokapitalismus und des digitalen Wandels ist „Entspann dich mal“ oft einfacher gesagt als getan.

In seiner neuen Stand-up-Show „Entschleunigung aber zack, zack!“ bietet der in Koblenz geborene und heute in Köln sesshafte Metzgerssohn und Familienvater Johannes Flöck ganz persönliche Einblicke in sein Privatleben. Aber es gibt auch etliche Weisheiten, Zitate sowie gänzlich neue Denk- und Humoranstöße, um die eigene Situation in einem neuen Licht zu betrachten. Bildungsauftrag, spiritueller Mehrwert und Comedy.