Comedy : Lächeln und das Leben umarmen in Schweich – Marlies Blume als Seelendünger

Schweich Marlies Blume alias Heike Sauer präsentierte im Rahmen der Kreiskulturtage Kabarett vom Feinsten.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Synagoge in Schweich gelang es ihr am Freitagabend, zwei Stunden lang das Publikum zum Lachen wie auch zum Nachdenken zu bringen. Unter dem Motto „Ohne dich fehlt dir was“ ließ sie die rosarote Blume in ihr sprechen.