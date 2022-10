Medien : Kabelfernsehen: Vodafone stellt in Trier die Frequenzen um

Foto: dpa/Britta Pedersen

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone nimmt in seinem Kabelnetz in Trier Änderungen an der Einspeisung der Fernsehsender vor. Was das für die Verbraucher bedeutet.

odafone nimmt in seinem Kabel-Glasfasernetz in Trier Änderungen vor, um nach eigenen Angaben die Leistungsfähigkeit zu steigern. Der Netzbetreiber nehme eine technische Umstellung vor, durch die bis zu 350 Fernsehsender und Hörfunkprogramme eine andere Frequenz erhalten würden. Das werde in der Nacht vom kommenden Dienstag, 18. Oktober, auf Mittwoch, 19. Oktober, erfolgen.

Frequenzänderung im Kabelnetz: So wird die Umstellung erfolgen

Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, ist nach Angaben von Vodafone ein Sendersuchlauf erforderlich. In vielen Fällen werde dieser automatisch durch den Kabelreceiver oder Fernsehgerät erfolgen, sodass Kabelnutzer nichts angehen müssten. Sie sollten aber ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz trennen und am Morgen nach der Umstellung prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen seien, empfiehlt Vodafone. Bei älteren Empfangsgeräten von anderen Anbietern könne ein Sendersuchlauf notwendig sein. Und je nach Gerät müssten eventuell Favoritenlisten angepasst und Aufnahmen neu programmiert werden.