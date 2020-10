Trierer Kältebus : Hilfe für die, die auf der Straße zu Hause sind

Extra

Der Kältebus ist ab dem 2. November an jedem Montag, Donnerstag und Samstag unterwegs. Gegen 18-10 Uhr macht er Halt am Hubert-Neuerburg-Platz in der Saarstraße, gegen 19.10 Uhr am Hauptbahnhof und gegen 20.10 Uhr an der Commerzbank in der Brotstraße. Der Bus soll über die gesamten Wintermonate, unabhängig von den Außentemperaturen, bis mindestens Ende Februar im Einsatz sein. Die beiden Streetworker Endres und Frankfurter suchen noch ehrenamtliche Unterstützer, die mit auf Tour gehen wollen.Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 0651/88130 oder per E-Mail an Streetworkerin Endres, endres.isabel@caritas-region-trier.de wenden.