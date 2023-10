Fantasy-Sammelkarten sind auch in Trier ein Trend Im Kaiju Cards hat jeder seinen Platz

Trier · Auch in Trier boomt das Geschäft um Sammelkarten. In der Stadtmitte gibt es dafür jetzt sogar einen eigenen Laden. Fans kommen zudem am Wochenende bei der Play Con auf ihre Kosten.

19.10.2023, 11:56 Uhr

Magic the Gathering gehört zu den weltweit beliebtesten Trading Card Games und ist auch im Kaiju Cards gefragt. Foto: Jana Kirchen

Von Jana Kirchen

Ob Pokemon, Yu-Gi-Oh oder Magic the Gathering: Trading Card Games oder TCGs, zu deutsch: Sammelkartenspiele, verkaufen sich weltweit extrem gut. Anders als bei klassischen Kartenspielen stellt sich hier jeder Spieler seinen eigenen Kartensatz, Deck genannt, aus einer großen Anzahl kunstvoll bedruckter Karten zusammen. Die Spielregeln unterscheiden sich dabei von Spiel zu Spiel, einige TCGs können sogar selbst noch in unterschiedlichen Formaten gespielt werden.