Verkehr : Moselbrücke am Wochenende ganz für Autos gesperrt

Moselbrücke am Wochenende ganz für Autos gesperrt

Trier Nach der bisher halbseitigen Sperrung müssen sich Autofahrer in Trier auf die komplette Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke am Wochenende einstellen.

(rm.) Von der Mariensäule aus bietet sich dieser besonders gute Blick auf die Trierer Nordstadt. Und auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke, die nun seit Anfang vergangener Wochen Baustelle ist. Nach der bisher halbseitigen Sperrung (in Richtung Eifel) müssen sich die motorisierten Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende auf weitergehende Einschränkungen einstellen: Zum Abschluss der laufenden Fahrbahninstandsetzung ist die Brücke ab Samstag, 18. Juli, 6 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 20. Juli, 5 Uhr, in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Konrad-Adenauer-Brücke umgeleitet. Die Stadtbusse fahren weiterhin über die Römerbrücke. Fußgänger und Radfahrer können die Kaiser-Wilhelm-Brücke wie gehabt überqueren. Foto: Roland Morgen