Bauarbeiten : Ab nächster Woche ist die nächste Brücke gesperrt

Trier Nach der pünktlich abgeschlossenen Fahrbahn- und Gehwegsanierung ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke (vorn) seit Montag wieder für Kraftfahrzeuge freigegeben. Doch die Normalverkehr-Situation währt nur eine Woche lang.

Am Montag, 27. Juli, wird vormittags die Römerbrücke (Bildhintergrund) bis voraussichtlich Mitte August in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die neue Baustelle steht in Zusammenhang mit der Umgestaltung des westlichen Brückenkopfes und dem Bau eines Kreisels. Beides soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein. So lange ist die Römerbrücke für den Stadtauswärts-Verkehr gesperrt – ausgenommen für Fußgänger und Radfahrer. Foto: Roland Morgen