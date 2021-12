Geschichte : Blick zurück in die 1950er Jahre

Das Foto entstand in 1953 oder später. Der auf dem Foto abgebildete Mercedes-Ponton wurde zwischen 1953 und 1961 gebaut. Foto: Sammlung Kurt Kullmann

Trier Angeregt vom Bericht über die Familie Schaab hat Leser Kurt Kullmann diese Aufnahme an den TV geschickt. Sie zeigt unter anderem am linken Rand die Tankstelle der Familie Schaab an den Kaiserthermen.