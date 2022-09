Veranstaltung : In den Kaiserthermen war das alte Rom hautnah zu erleben

Trier Am Samstag und Sonntag meldete sich das legendäre Römerfest in den Trierer Kaiserthermen zurück.

Sie denken seit Albert Einsteins berühmtem „Großvaterparadoxon“, eine Zeitreise in die Vergangenheit sei unmöglich? Das mag im Normalfall so sein, aber nicht in Trier und nicht an diesem außergewöhnlichen Wochenende im September. In der ältesten Stadt Deutschlands lässt sich die römische Antike auch an gewöhnlichen Tagen erleben wie sonst nirgendwo nördlich der Alpen. Doch zu kaum einer anderen Zeit wirkt die Reise in die Vergangenheit so authentisch wie auf dem berühmten Römerfest.