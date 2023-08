Wichtiger Verkehrsknotenpunkt seit 52 Jahren Verkehrskreisel an den Trierer Kaiserthermen: Ein Symbol der autogerechten Stadt

Bewuchs, Salzimmission und Luftverschmutzung, aber auch der 1971 bis dicht an die Ruine herangeführte Verkehrskreisel, der eine massive Zunahme verkehrsbedingter Erschütterungen mit sich brachte, waren Gründe für die Restaurierung und Sanierung des Caldariums im Jahr 1983/1984. Was Archäologe Heinz Cüppers da in einem Buch über die Kaiserthermen im Jahr 1985 schreibt, lässt aufhorchen. Ob die Unesco heute noch zulassen würde, dass eine autobahnähnliche Straße einem Weltrebe so dicht auf die Pelle rückt?