Konzert Viel Klang und viel Seele: Trio spielt bei Kammerkonzert „Hand in Hand“ in Trier

Total angesagt bei den rund 150 Besuchern war nicht nur dieses Einführungs-Schlagwerk-Stück, sondern alle Kompositionen bei dem Kammerkonzert der nicht alltäglichen Art. Als Instrumentalisten traten Sakiko Idei, Hans Rudolf und Michael Zeller auf. Das Percussion-Ensemble FourSchlag – teils unterstützt durch Benoit Gagnon am Klavier – bescherte sehr viel Spaß beim Zuhören. Und auch beim Zuschauen: Dank dem außergewöhnlichen Einsatz ihrer vielseitigen Schlagwerke, augenfällig darunter eine übergroße Trommel. Sie hat das Trio aber nicht nur in ihrer traditionellen Art, also am Fellen zum Klingen gebracht. Das Instrument wurde in seiner Gänze „bespielt“. Will heißen, dass auch der Rahmen der Trommel mitklingen durfte und mehr.