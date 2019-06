Konzert : Konzert der Dozenten der Karl-Berg-Musikschule Trier

Trier Entsprungen aus der Idee, gemeinsam zu musizieren haben Kathrin Krannich (Querflöte), Joachim Mayer-Ullmann (Klavier), Wilma Koch (Fagott), Angela Simons (Violoncello) und, als langjährige Kollegin, Catrin Stecker (Klarinette) sich zusammengetan und ein abwechslungsreiches Kammermusikprogramm zusammengestellt.

Am Samstag, 22. Juni, 18 Uhr, werden sowohl im Vortragsraum der Volkshochschule Trier als auch in dem direkt angrenzenden Foyer Werke von Martinu, Glinka, Mozart, Tate unter anderem in verschiedensten Besetzungen vorgetragen. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.