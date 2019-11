Konzert : Kammermusik im Römersaal in Trier

Trier In der Kammermusikreihe des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier geben am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr im Römersaal der Vereinigten Hospitien in Trier die Ausführenden Valeria Pasternak (Violine), Fernando Bencomo (Viola), Ursula Heckmann (Violoncello) und Anette Fischer-Lichdi (Klavier) ein Konzert.

Auf dem Programm stehen von Wolfgang Amadeus Mozart das Klavierquartett g-moll, KV 478, von Gustav Mahler der Klavierquartettsatz a-moll und von Robert Schumann das Klavierquartett Es-Dur, op.47.