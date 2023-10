Wenn der falsche Enkel anruft Schock-Anrufe: Mit einem Sticker in den Kampf gegen Betrüger

Als die Beamtinnen und Beamten der Trierer Polizei ihre neue Kampagne gegen Callcenter-Betrug in der Trierer Innenstadt vorstellen, kommt das Thema bei Vorbeigehenden sichtlich gut an. Einige berichten von persönlichen Erfahrungen oder zeigen verdächtige Nachrichten, die sie in jüngster Zeit erhalten haben. Immer mehr Menschen kommen in Kontakt mit Telefonbetrügern. Im Jahr 2021 gab es in der Region Trier 1416 gemeldete Betrugsfälle, 2022 waren es schon 2417 Fälle, in denen knapp 1,3 Millionen Euro erbeutet wurden.