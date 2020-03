Wohnprojekt : Kampfmittel im Untergrund

Trier Das Mehrgenerationenwohnprojekt am Grüneberg in Trier-Kürenz wird teurer als geplant. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung den gestiegenen Kosten zugestimmt. Es wird rund 230 000 Euro teurer als ursprünglich vorgesehen.



Bisher war davon ausgegangen worden, dass die Erschließung rund 700 000 Euro kostet.