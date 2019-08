Baustellen : Kanalarbeiten: Feldstraße fünf Tage dicht

Trier Eine neue Baustelle in der Feldstraße wird vor allem für Besucher des Klinikums Mutterhaus Umwege erfordern. Die Stadtwerke Trier erneuern in der Woche vom 12. bis zum 16. August einen Kanalanschluss in der Feldstraße (zwischen Autohaus Hess und Parkdeck Mutterhaus).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Für die Arbeiten muss dieser Abschnitt der Straße voll gesperrt werden. Das Mutterhaus ist während der Maßnahme über die Böhmerstraße erreichbar. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Die Maßnahme ist mit dem Straßenverkehrsamt sowie den Anliegern vor Ort abgestimmt.