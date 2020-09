Kanalarbeiten : Baustelle am in Olewig

(red) Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern ab Montag, 28. September, die Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse in der Straße Am Kandelbach im Stadtteil Olewig. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten wird die Maßnahme in sechs Bauabschnitte unterteilt.