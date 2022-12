Kaputte Heizungen : Kältefrei an der Grundschule Osburg, Fernunterricht an der Moseltalschule Ehrang

Ist die Heizung kaputt, nützt auch Aufdrehen nix mehr: An der Grundschule Osburg und an der Moseltalschule in Trier-Ehrang sind die Klassenräume so kalt, dass die Kinder zu Hause bleiben sollen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Osburg An der Moseltalschule in Trier-Ehrang ist die Heizung so schwach, dass die Klassenräume kalt sind und die Schüler und Schülerinnen – wie zu Corona-Zeiten – in den Fernunterricht geschickt wurden. An der Grundschule Osburg ist die Heizung ebenfalls kaputt und die Kinder sind zu Hause. Was ist da los?