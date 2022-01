Rund 2500 Menschen mussten sich bei den Demos am vergangenen Samstag um die geschlossenen Schranken am Bahnübergang in der Eisenbahnstraße in Trier-Euren drängeln. Die Schrankenanlage ist wieder einmal defekt, die Bahn leitet derzeit die Güterzüge über den Hauptbahnhof um. Foto: Hans Krämer