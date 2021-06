„... darüber, mit meiner Agentur Urban Drips das Stadtbild von Trier immer weiter optisch aufzuwerten.“

Karl Berg (38), Trier-Süd, vertritt Graffiti-Künstler wie Laurent Steinmayer und Youri Cansell, die in den vergangen Tagen triste Flächen von Gebäuden am Römerbrücken-Kreisel, in der Stresemannstraße und am Unverpackt-Laden in der Kapuzinergasse mit Schmetterlings-Motiven verschönert haben. (rm.)