Serie „Menschen und Motoren“ : Karl-Heinz Leinenweber und seine automobilen Schätze in Osburg im Hochwald

Osburg Serie „Menschen & Motoren“: Kraft­fahrzeugmeister Karl-Heinz Leinen­weber aus Osburg (Landkreis Trier-Saarburg) verhilft alten Motor­rädern, LKW und Traktoren mit Liebe zum Detail und Sachkenntnis zu neuem Leben.

Die R 51 / 2 war das erste Boxer-­Motorrad, das BMW nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut hat. Sie ist Jahrgang 1951, genau wie ihr Besitzer und Fahrer. Das Modell wurde 1950 und 1951 in einer relativ kleinen Auflage angefertigt, die Nachfolgerin R 51 / 3 ging in eine viel größere Serien­produktion. Den dazugehörigen Seite­nwagen, erzählt Leinenweber, „habe ich durch Zufall irgendwo entdeckt“. Und als Fachmann war es ihm ein Bedürfnis und eine reizvolle Aufgabe zugleich, Motorrad und Beiwagen zu einem Prunkstück zusammenzuführen. „Die habe ich mittlerweile umgerüstet auf bleifrei.“ Daneben wartet eine ganz zierliche DKW Super Hummel aus dem Jahr 1968 darauf, auch wieder einmal das Hochwälder Tageslicht zu ent­decken.

Genau gegenüber in der großen Halle hat ein wuchtiger Lastwagen, ein Mercedes Typ L 312 aus dem Jahr 1957, eine neue Heimat gefunden. „Richtig verloddert“, erzählt uns Leinenweber, sei der 90 PS starke Benz gewesen, als er diesen durch Zufall auf dem Hinterhof einer Spedition entdeckt habe. Der Besitzer wollte erst nicht so recht, aber dann ging der Mercedes mitsamt Anhänger doch in Leinenwebers Besitz über. „Vier Jahre habe ich an dem Ding geschafft. Aus­einander­genommen bis auf die kleinste Schraube.“

So sieht das Prachtstück heute auch aus. Da blitzt es aus allen Fugen und Speichen. Und von vorn aus dem Kühlergrill grüßt das seinerzeit bei den Truckern übliche Pin-up-­Girl. Einige Gleichgesinnte – vor allem aus der Pfalz und aus dem Saarland – seien da schon noch, gibt der Osburger preis. Und mit denen fährt er auf LKW-Treffen in den Westerwald oder sogar bis nach Lothringen hin­über. „Es gibt viele Leute, die Spaß an alten Fahrzeugen haben und auch was davon verstehen.“ Das Inter­esse an alten Autos und Motor­rädern habe er seit der Lehrzeit „beim Hess in Trier“ gehabt.