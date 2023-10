Familienstreit in Trier Mann nach Fenstersturz in der Karl-Marx-Straße gestorben

Update | Trier · Bei einem Familienstreit vor einigen Wochen in Trier ist ein 67-jähriger Mann aus einem Fenster in der Karl-Marx-Straße gestürzt. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Heute bestätigen Staatsanwaltschaft und Polizei die tragische Nachricht: Der Mann ist nun gestorben. Was das für die Ermittlungen bedeutet.

11.10.2023, 15:32 Uhr

Ein bei einem Familienstreit in Trier vor einigen Wochen schwer verletzter Mann (wir berichteten) ist gestorben. Das bestätigte am Mittwoch die Polizei und die Staatsanwaltschaft.