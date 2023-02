Stadtbild : Müllverdreckte Straßen in Trier - wer ist für die Beseitigung zuständig?

Am Dienstagmorgen waren einige der zur Abholung bereitgestellten Müllsäcke aufgerissen und deren Inhalt in der gesamten Karl Marx Straße verteilt. Foto: Alexander Houben

Trier Abfall, verteilt auf der gesamten Straße – ein Anblick, den niemand gerne sieht. Doch am Dienstagmorgen sah die Karl-Marx-Straße in Trier genauso aus. Was ist passiert und was kann jeder dagegen unternehmen?

Am Dienstagmorgen bot sich in der Trierer Karl-Marx-Straße ein unangenehmes Bild. Die zur Abholung bereitgestellten Gelben Säcke waren aufgerissen und der Inhalt auf der Straße und dem Gehweg verteilt. „Uns ist nicht bekannt, dass Säcke durch Menschen bewusst aufgerissen werden“, betont Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin des Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART).

Aber warum passiert es immer wieder, dass der Inhalt von Müllsäcken quer in der Stadt herumfliegt? „Gerade im städtischen Gebiet kommt es oftmals bei windigen Witterungsbedingungen zum Aufreißen von Säcken und zum Verteilen der Abfälle in der Straße“, erklärt Kielholtz. Aber auch Tiere wie Ratten oder Raben suchen in den Abfällen nach Nahrungsresten und reißen diese dafür auf.

Was jeder Einzelne gegen Müllverschmutzung tun kann

Doch jeder kann dabei mithelfen, dieser unnötigen Verschmutzung der Stadt vorzubeugen, erklärt Kielholtz weiter: „Wir empfehlen, mehrere Säcke an den Zugbändern zusammenzubinden.“ Denn zusammen sind die Säcke schwerer und können durch ihr größeres Gesamtgewicht schwerer vom Wind erfasst werden. Außerdem lassen sich dadurch mehrere Säcke gleichzeitig tragen. „Auch empfiehlt es sich, die Säcke möglichst spät bereitzustellen. So haben Wind oder auch Tiere weniger Gelegenheit, sich an den Säcken zu schaffen zu machen.“

Und wer kümmert sich nun darum, wenn Müll quer über der Straße verteilt liegt? Verantwortlich für die Beseitigung der Sauerei seien zwar eigentlich die ursprünglichen Abfallbesitzer, die den Müll zur Abholung herausgestellt haben. In der Regel muss allerdings die Stadt im Anschluss mit einem Reinigungstrupp den restlichen Müll wegräumen.

(moh)