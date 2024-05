Meinung & Analyse Karl-Marx-Viertel: Wo zu viel Verkehr verkehrt verkehrt

Er kommt, als wäre er bestellt. Ist er aber nicht. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vor-Ort-Termin auf dem kleinen Karl-Marx-Platz an der Einmündung der Jüdemer- in die Karl-Marx-Straße berichten gerade von den tagtäglichen Ärgernissen, denen sie sich ausgesetzt sehen, da braust der Biker vorbei mit seinem schweren Motorrad, deutlich zu schnell für die Tempo-30-Zone. Und als er aber die Versammlung bemerkt, fühlt er sich offenbar besonders motiviert, gibt grinsend noch mehr Gas und steigert damit auch den Geräuschpegel beträchtlich. „Ach, wie putzig. Ein Kurzschwanzäffchen“, kommentiert eine Frau trocken, während der Dröhnende Raser (oder rasende Dröhner) weiter Richtung Römerbrücke donnert.