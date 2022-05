Kultursommer : Pluwiger Kultursommer startet – Karl-May-Festspiele mit anderen Darstellern

Foto: Hans Krämer

Pluwig Die aktuelle Corona-Lage macht die Karl-May-Festspiele wieder möglich und der Pluwiger Kultursommer kann am Wochenende starten. Geändert hat sich jedoch die Besetzung von Old Shatterhand und Co.: Es sollen neue Darsteller auf der Bühne stehen.

Knapp 14.000 Zuschauer können sich in diesem Jahr wieder freuen: Die Karl-May-Festspiele werden im Rahmen des Pluwiger Kultursommers wieder stattfinden. Das letzte Mal war die Winnetou-Melodie 2019 zu hören. Im Sommer kehrt das Stück Winnetou I mit neuen Darstellern aus der Corona-Pause zurück. Doch das ist nicht alles, was der Kultursommer, der am Sonntag startet, zu bieten hat.

Am 15. Juli geht‘s los mit den Karl-May-Festspielen

Extra Tickets für die Karl-May-Festspiele Die Karl-May-Freunde Pluwig führen in diesem Jahr das Stück Winnetou I auf. Gespielt wird auf der Freilichtbühne in Pluwig an folgenden Terminen: Juli: 15. (Premiere), 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30., 31., August: 5., 6., 7., Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr Tickets kosten für Erwachsene 18 und für Kinder 12 Euro. Mit inbegriffen ist der Shuttlesurvice zur Spielstätte. Die Tickets sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen. Es gibt keine Platzreservierung. Karten gibt es unter www.karl-may-freunde.de sowie an folgenden Vorverkaufsstellen: Provinzial Haag & Haag, Wilzenburger Straße 26, 54316 Pluwig Zweithaarstudio Avantgarde GmbH, Konstantinstraße 15, 54290 Trier

Die altbekannte Veranstaltung, die für viele vielleicht das Highlight des Kultursommers ist, startet am 15. Juli. Nach drei Jahren Pause können die Gäste wieder im ehemaligen Steinbruch den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand zusehen. An vier Wochenenden finden die Karl-May-Festspiele von freitags bis sonntags statt. Die Tradition geht schon in die frühen 2000er zurück. Anfang 2021 hatte der Verein Karl-May-Freunde Pluwig auch schon geplant, im Sommer zu spielen. Doch die Corona-Regeln erschwerten die Planung. Letztendlich entschied eine Mitgliederbefragung, die Aufführung in dieses Jahr zu verlegen, erzählt der Vorsitzende Frank Lempges. „Das wäre ein hohes finanzielles Risiko gewesen. Wir müssen einen hohen Betrag investieren, bevor es überhaupt losgeht.“

Lempges hat in diesem Jahr neben seinen Aufgaben als Vorsitzender auch eine weitere Rolle – die Hauptrolle auf der Bühne. Neben Thomas Müller, der als Winnetou auftritt, verkörpert Lempges die Rolle des Old Shatterhand. „Es ist immer toll, bei einem tollen Ensemble dabei zu sein. Ich habe vom Verein und Vorstand das Vertrauen bekommen, diese Rolle zu spielen. Wir freuen uns alle, wenn es endlich wieder losgeht.“ In diesem Jahr erwarte die Gäste eine neue Generation an Darstellern. Es sei schön, frische Gesichter auf der Bühne zu sehen, sagt Lempges. Genau so aber auch, dass beispielsweise der Vereinsgründer Reinhold Schomer, der viele Jahre Winnetou verkörperte, und Rainer Otten (jahrelang Old Shatterhand) in anderen Rollen noch vertreten sind.

Wie viele Gäste können nach Pluwig kommen?

Pro Aufführung ist Platz für 1149 Gäste. In diesem Jahr könne der Verein alles wieder so planen, wie vor der Corona-Pandemie. „Wir hatten uns schon ein Hygienekonzept und Hausregeln überlegt, das brauchen wir jetzt alles nicht.“ In den vergangenen Saisons sei es häufig vorgekommen, dass zehn der 12 Veranstaltungen ausverkauft waren. Derzeit sei etwa ein Drittel der Tickets verkauft, sagt Lempges. „Die Leute sind schon noch zurückhaltender bei Ticketkäufen. Wir haben aber schon einige Karten verkauft, nur etwas langsamer als sonst.“

Was Besucher des Pluwiger Kultursommers erwartet

Der Pluwiger Kultursommer beginnt allerdings schon zwei Monate früher: Am diesem Sonntag, 8. Mai, wird die Veranstaltungsreihe mit einem Konzert der Live-Band „Jeans meets Jazz“ auf dem Kirchplatz eröffnet. Ein Aspekt ist Ortsbürgermeisterin Annelie Scherf bei der Veranstaltung besonders wichtig: „Die Vereine bekommen die Gelegenheit, sich nach langer Zeit wieder zu präsentieren und bringen unterschiedliche Dinge mit. So kann das Dorfleben wieder lebendiger werden.“ So werden die Karl-May-Freunde Pluwig mit Schauspielern und Pferden vertreten sein, die Feuerwehrmusikkapelle Pluwig gibt einen „Vorgeschmack auf die Musikmeile“, die DJK Pluwig-Gusterath organisiert eine Tombola und Torwandschießen und Jugendvertreter sorgen für die Herstellung von Popcorn vor Ort, eine Springburg und einen Spielplatz. Um den Muttertag bei der Eröffnung einzubinden, erhält jede Mutter eine kleine Überraschung.

Weiter geht es zwei Wochen später mit der Lesung von Pitter-Geschichten mit musikalischer Begleitung. Die Lesung von Birgit und Bernhard Hoffmann findet am 22. Mai in Pluwig statt. Am zweiten Juni Wochenende stehen zwei weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Beim Spielefest für Groß und Klein gibt es Angebote für alle Altersklassen. Von Springburgen über Kinderolympiaden bis zu einem Streetball-Tunier – am Samstag (11. Juni) von 14 bis 18 Uhr ist auf dem Mehrgenerationenplatz einiges los. Die Familienwanderung Geizenburg am Sonntag gibt es schon seit Jahrzehnten, sagt Scherf. „Das wird ein gemütliches Fest, bei dem jeder ohne Anmeldung mitmachen kann.“