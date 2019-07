Freilichtbühne : 13400 Besucher sehen Winnetou sterben

Trauriger Höhepunkt: der Tod Winnetous bei den Aufführungen der Pluwiger Karl-May-Freunde. Rainer Otten (Old Shatterhand) und Reinhold Schomer (Winnetou) verabschieden sich damit auch von ihrer jeweiligen Rolle. Foto: Rüdiger Becker

Pluwig Das dramatische Stück um den Tod des Apachenhäuptlings in Pluwig hat die Menschen berührt. Die Karl-May-Freunde ziehen eine Bilanz der Spielzeit und verraten, wie es nach dem Abschied der beiden Hauptdarsteller weitergeht.

Begleitet wurde er dabei von seinem Bühnenbruder Rainer Otten, der ihn seit 2015 in der Rolle des Old Shatterhand im Kampf für Gerechtigkeit und gegen das Böse begleitetet hat. Auch Otten verabschiedete sich mit einer Ansprache von der Rolle des Old Shatterhand.