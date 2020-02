Fastnacht : Schlädta entziehen sich mit Helau! der Polizeikontrolle

Die Showtanzgruppe winkt bei ihrem Auftritt in der Schleidweilerer Narrhalla dem närrischen Volk zu. Foto: Oliver Frank

Zemmer-Schleidweiler 150 närrisch aufgelegte Gäste haben sich in der Schleidweilerer Narrhalla von den Ortsvereinen unterhalten lassen.

„A Schlädta get heit keenen geblitzt, wenn en hei an da Foasicht sitzt“: Unter diesem Motto starteten die Ortsvereine Schleidweiler in die diesjährige Session. Pünktlich um 19.11 Uhr begann das närrische Treiben mit dem Einmarsch des 7er-Rates und der Minigarde Schleidweiler.