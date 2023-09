Karneval Was Narren aus Trier über Fastnacht im Volksfreund wissen müssen

Da dies ohne eine gute Zusammenarbeit mit den im Karneval Engagierten in der Region nicht zu schaffen sein wird, wollen wir die Närrinnen und Narren persönlich über unsere Pläne und ihre Möglichkeiten sich einzubringen informieren. Daher laden wir Vertreterinnen aller Karnevalsvereine aus Trier und Landkreis Trier-Saarburg zu einem Informationsabend ein. Dieser beginnt am Mittwoch, 11. Oktober, um 19 Uhr im Forum des Verlagsgebäudes des Trierischen Volksfreund in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8, in Trier.