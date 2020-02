Leiwen An die 20 Wagen und Fußgruppen haben im Moselort Leiwen für karnevalistischen Frohsinn gesorgt. Das organisatorische Werk des Leiwener Karnevalsvereins Livia machte dessen Namenspatronin, der Ehefrau des römischen Kaisers Augustus, Ehre und hatte die Anerkennung des ausgelassen feiernden Volks.

Die in der närrischen Karawane Aktiven: Horrorhaus Neumagen/Papiermühle (Wagen); Zoo Brauneberg (Wagen); Indianer Leiwen (Fußgruppe); Dhrontal Safari (Wagen); Senioren Residenz St. Andreas Pölich (Prinzenpaar Auto, Fußgruppe); Steampunk Marienhof Hetzerath (Fußgruppe); Heidenburg (Fußgruppe); Jugendraum Leiwen … macht Laudaa (Wagen); KV Livia Leiwen Kinder- und Jugendgarde (Fußgruppe); Prinzenpaar Heidenburg (Wagen); Garde Heidenburg (Fußgruppe); Jugendgruppe Trittenheim (Wagen, Fußgruppe); Prinzenpaar Trittenheim (Auto); KG Oh Leit Her Mehring (Wagen); KV Livia Leiwen (Prinzenpaar-Wagen); KV Livia Leiwen Garde (Fußgruppe); Kinder-Prinzenpaar Leiwen (Wagen); Detzem Bergwerk (Wagen); Karnevalsfreunde Bekond (Wagen); Turnfrauen Cordula Grün Leiwen (Fußgruppe in grünen Tütüüs).