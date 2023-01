Kehrt sie als Landesmutti zurück? : „Meine Geschichte ist zu Ende erzählt“ – Herminchen nimmt Abschied von der Bühne

So kennt man Herminchen von der Bühne: bildhübsch, aber mit frecher Schnauze. Foto: Torsten Resch

Trier Seit Torsten Resch vor 12 Jahren als Herminchen erstmals durch die Karnevalsbütten der Region fegte, ist die „ewig 29-Jährige“ von den hiesigen Bühnen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Doch Herminchen will aufhören – und gab uns ein exklusives Interview, bei dem Torsten Resch scheinbar gar nicht anwesend war.

„Hör mal, Fotos machen wir aber heute keine!“, stellt Herminchen fest, als wir uns zum Interview in Ehrang treffen. Sie sei noch im Bademantel und habe die Lockenwickler drauf. Okay, wir lassen uns auf ein Archivfoto ein – Diva ist Diva.

Das Wichtigste verkündet sie uns zuerst: In diesem Jahr werde sie zum letzten Mal an Karneval auf der Bühne stehen. Aus diesem Anlass gibt sie am 7. Januar ihre Abschiedsshow in der Tufa mit vielen Gästen, darunter auch ein Chor. „Das wird sehr emotional“, schwärmt Herminchen und haut gleich darauf raus: „Da kriegt der eine oder andere sein Fett weg. Das kann ich sagen!“ Und das klingt fast wie eine Drohung.

Aber muss man wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist? Denn sie war mit ihren Auftritten in den vergangenen 12 Jahren erfolgreich: Außerhalb des Karnevals wurde sie zu Firmen- und Geburtstagsfeiern gebucht, mischte Hochzeiten auf, sorgte auf Weihnachtsfeiern für Pfiff und gab Comedy-Dinners. Ob sie als Assistentin von Angela Merkel aus dem Nähkästchen plauderte, das Publikum durch den Kakao zog oder – wie zuletzt – der ATK (Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval) den Marsch blies, Herminchen war ein Garant für ein freches Mundwerk, Schenkelklopfer und Eulenspiegel-Momente.

Warum Herminchen die Bühnen beim Trierer Karneval verlässt

Bei unserem Interview hat Herminchen einen kurzen ernsten Moment: „Als der Ukrainekrieg begann, war ich so traurig und ich habe gemerkt: Ich bin müde.“ Dass man sie auf der Bühne vermissen werde, habe sie bei ihrer Gala am 5. November im Druckwerk Euren gemerkt. „Ein bisschen tut es mir weh. Nach meiner Dankesrede haben Menschen geweint und ich habe sehr viele Mails von Fans und Sponsoren bekommen. Aber meine Geschichte ist zu Ende erzählt“, sagt sie – und fügt mit dramatischem Augenaufschlag hinzu: „Mein letztes Programm ist geschrieben.“ Und mit dem wird sie es auf den Karnevalsbühnen 2023 noch einmal richtig krachen lassen. „Ich sage auf lustige Weise ‚goodbye‘.“

Was auf der Bühne exklusiv und leicht aussieht, erfordert an den närrischen Tagen doch einiges an körperlicher und trinktechnischer Kondition. Zum einen ist es das aufwändige Schminken und Ankleiden, bis aus Torsten das ewig 29-jährige Herminchen wird. „Während ich mich hübsch mache, trinke ich ja schon ein, zwei Flaschen Sekt“, flötet sie unschuldig mit spitzem Mund. Schließlich müsse sie an einem Abend bis zu sechs Auftritte in verschiedenen Trierer Stadtteilen und Ortschaften der Region abliefern. „Und überall gibt es Sektchen. Bis ich dann bei der Rosa Sitzung ankomme, bin ich hackedicht“, behauptet sie und setzt noch einen drauf: „Ich meine, guck dir doch die erste Reihe mal an. Da sieht man doch, warum man trinkt. Die lassen heute ja jeden rein.“

Hinter der Kunstfigur Herminchen steckt der Ehranger Torsten Resch. Foto: Torsten Resch

Kehrt Herminchen irgendwann zurück auf die Bühne?

Im Publikum gäbe es jetzt Gelächter – bei einem professionellen Interview mit unserer Zeitung folgt nur knallhart die Frage aller Fragen: Was passiert denn mit Herminchen, wenn sie all das nicht mehr machen möchte? Diesmal antwortet Torsten Resch, der ganz kurz aus seiner Rolle herausgetreten ist: „Herminchen ist tatsächlich sehr gestresst. Und dann sollte man die Koffer packen. Denn sie ist ja auch noch Chefin von H21.“

Damit meint Resch seinen Onlineshop, der neben seinem Vollzeitjob als Kaufmann im Ehranger REWE viel Zeit und Kraft kosten. Dem eher schüchtern wirkenden Torsten Resch ist es ein Anliegen, Gutes zu tun. Immer wieder verteilen er und sein Team Geld- und Sachspenden an Menschen in der Region. „Wir von H21 geben einen Teil des Erlöses für wohltätige Zwecke weiter. Herminchen hat ein großes Herz und mag es, wenn die Leute sich freuen. Das ist so schön.“

Nach einem kurzen Gezupfe an der Perücke ergreift Herminchen wieder das Wort: „Vielleicht gehe in die Politik. Die Malu Dreyer ist ja eine ganz Liebe, aber Ministerpräsidentin kann sie nicht. Moment: Das wäre doch vielleicht noch ein Job für mich: Landesmutti“, ruft sie kokett. Geht es auch eine Nummer kleiner? „Wenn die Stadt Trier das möchte, komme ich als Oberbürgermeisterin zurück – oder zumindest als Assistentin von Herrn Leibe“, sagt die Diva entschlossen und fügt hinzu: „Mit Herminchen muss man immer rechnen.“ Die Frage, ob sie in einigen Jahren eventuell als Seniorin wieder die Bühne erobern wird, endet fast in einem Handgemenge: „Ich mit Stützstrümpfen und Rollator? Niemals!“