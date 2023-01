Närrischer Geburtstag : KG Heuschreck feiert Jubiläum: So waren 175 Jahre Karneval in Trier

175 Jahre KG Heuschreck

Trier Die Trierer Karnevals­gesellschaft (KG) Heuschreck wird in diesem Jahr 175 und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Was macht den Verein besonders, was hat er in den vergangenen Jahrzehnten erlebt und was soll die Zukunft bringen?

Die Geschichte der KG Heuschreck reicht bis in das Revolutionsjahr 1848 zurück. Der Verein wurde damals unter dem Namen „Trierer Carnevalgesellschaft“ gegründet. Andreas Tont, Zigarrenfabrikant und Revolutionär, war erster Karnevalsprinz und Hauptinitiator der Gründung.

Die ersten Jahrzehnte der KG Heuschreck

Das Treiben auf der Bühne konnte damals als Parodie auf den preußischen Militarismus verstanden werden. Phantasieuniformen und Karnevalsorden sollten die Aufmachung preußischer Soldaten verspotten und ins Lächerliche ziehen.

Der heutige Name „Heuschreck“ entstand dann kurze Zeit später um das Jahr 1850. Er wurde aus dem Text des „Heuschreckenliedes“ entnommen, welches im Karneval gesungen wurde und bei den Mitgliedern des Vereins beliebt war.

1856 veranstaltete der Heuschreck den ersten Karnevalsumzug. Im Jahr 1878 gehörten dem Verein bereits 350 Mitglieder an. In den Folgejahren war das Vereinsleben von einigen Turbulenzen geprägt: 1889 spaltete sich der „Junge Heuschreck“ unter dem Präsidenten Julius Woytt ab, ehe die Rivalität vier Jahre später wieder beendet wurde und Woytt das Präsidentenamt der Gesellschaft bis zu seinem Tod im Jahr 1930 bekleidete.

Die KG Heuschreck im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden neben Kappensitzungen und Maskenbällen auch erstmals Revuen aufgeführt, die von Louis Scheuer komponiert und arrangiert wurden.

1914 setzte der Erste Weltkrieg dem Karneval vorerst ein Ende. Obwohl es 1920 wieder erste Bemühungen gab, den Karneval erneut aufleben zu lassen, war dieser Karneval mit dem vor dem Krieg nicht mehr zu vergleichen.

Unter den Nationalsozialisten wurde der Heuschreck gleichgeschaltet und Mitglieder der NSDAP mussten in den „Kleinen Rat“ aufgenommen werden. Die Sitzungen und Bälle, die noch stattfinden durften, wurden von der nationalsozialistischen Organisation „Kraft durch Freude“ veranstaltet. Das hatte zur Folge, dass das karnevalistische Leben in dieser Zeit komplett zum Erliegen kam.

Zusätzlich mussten zahlreiche jüdische Mitglieder des Vereins fliehen oder wurden deportiert. Auch Louis Scheuer musste fliehen. Er überlebte die Verfolgung durch die Nationalsozialisten, wurde bis zu seinem Tod 1958 aber nicht mehr karnevalistisch aktiv.

Trierer Karneval in der Nachkriegszeit

In der Nachkriegszeit erholte sich der Karneval und im Jahr 1948, zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, fand die erste Sitzung nach dem Krieg im Trevirissaal statt. Walter Mayer übernahm 1948 das Amt des Präsidenten und hatte dieses bis zu seinem Tod im Jahr 1963 inne.

Werner Becker und Hans Kuhn, die „Koorscht un Kneisjen“ genannt wurden, waren zwei der vielen Büttenredner des Heuschreck, die die Menschen bei den Sitzungen in Trierer Mundart unterhielten. Die beiden sind neben anderen Büttenrednern des Vereins auf dem Heuschreckbrunnen abgebildet, der sich an der Einmündung der Nagel- in die Fleischstraße befindet. Den Brunnen spendete die KG Heuschreck 1977 der Stadt Trier.

Heuschreck heute – Tradition, aber zeitgemäß

Heute zählt der Heuschreck circa 550 Mitglieder. Neben dem Vorstand gibt es den Elferrat, der aus circa 40 Mitgliedern besteht und unter anderem die Sitzungen organisieren. Der Senat besteht aus circa 70 Mitgliedern, die die Aktiven unterstützen. Die Aktiven des Vereins sind die Büttenredner, die Musiker, die Tanzgarde und der Heuschreckchor.

Da es sich bei der KG Heuschreck um eine Bürgergesellschaft handelt, beteiligen sie sich am Stadtleben und veranstalten soziale Projekte, wie der aktuelle Präsident Niko Mohr sagt. „Wir pflanzen beispielsweise jedes Jahr gemeinsam mit der Stadt Trier Bäume und veranstalten jährlich in der Weihnachtszeit Spendenaktionen, mit denen wir unterschiedliche Projekte hier in Trier unterstützen.“

Auch die Büttenreden, die schon in der Vergangenheit ein wichtiger Bestandteil der KG waren, finden heute noch statt. Laut Mohr sei es extrem wichtig, Traditionen aufrechtzuerhalten und den ursprünglichen Werten der KG Heuschreck treu zu bleiben. „Unsere politisch kritischen Büttenreden sind ein substantieller Teil unserer DNA und Tradition. Dort diskutieren wir politische Themen in einer feinen, närrischen Art, so wie es früher schon war“, sagt Mohr.

Dabei dürfe man jedoch nicht vergessen, mit der Zeit zu gehen und sich immer wieder zu hinterfragen, ob das Programm und die einzelnen Elemente noch zeitgemäß seien. „Die Aufgabe des Präsidenten ist es dabei, den Verein weiterzuentwickeln und nicht aus der Zeit zu fallen“, so Mohr weiter.

Ein Ziel der KG Heuschreck: attraktiv sein für junge Menschen

Für den Fortbestand des Heuschreck sei es wichtig, vor allem junge Menschen für den Verein zu begeistern, sodass sie Aktivitäten im Verein übernehmen und der Verein überleben kann. „Wir möchten in Zukunft vermehrt Formate anbieten, die junge Menschen begeistern und unseren Verein für sie so attraktiver machen“, sagt der Präsident.

Um diesen Weg weiter zu verfolgen, gibt es die „Jungen Hüpfer“. Diese jüngste Aktivengruppe des Vereins veranstaltet verschiedene Veranstaltungen wie die „Halaudi-Party“ am Weiberdonnerstag. Diversität und Offenheit gehören außerdem zu den Werten, für die der Verein einstehen möchte.

Das Ziel der KG Heuschreck sei es, sich stets am Zeitgeist zu orientieren und den Werten und dem Grundgerüst des Vereins treu zu bleiben. „Das ist eine Herausforderung, die wir meistern müssen. Wir möchten den Unterhaltungsfaktor in unseren Sitzungen und Veranstaltungen mindestens beibehalten, wenn nicht steigern, ohne aber beliebig zu werden. Dabei darf insbesondere der Frohsinn nicht zu kurz kommen“, sagt Niko Mohr.

Karneval ist mehr als nur Spaß

Für Mohr selbst sei der Karneval eine besondere Zeit, da dort das Spirituelle mit dem Lustigen verbunden werde. Karneval sei weitaus mehr als eine Zeit, in der es nur um Spaß gehe, auch wenn der definitiv nicht zu kurz kommen dürfe. Ein Prinzenpaar beispielsweise gehe während der Karnevalszeit auch in Hospize oder Kinderkrebsstationen, um dort etwas Freude und gute Laune zu verbreiten.

„In dieser Zeit geht es auch darum, dass Menschen, denen es gut geht, solchen etwas zurückgeben, die es nicht so gut haben“, sagt Niko Mohr. Wichtig sei für den Präsidenten auch, dass die Gönner nicht aufhören dürfen, die Karnevalsvereine zu unterstützen, da dieses Kulturgut nur so erhalten bleiben könne.