Analyse: Was kostet der Karneval in Trier? Trierer Karneval: Ohne Sponsoren wäre schnell Schluss mit lustig

Stellen wir also die Frage doch gleich mal Andreas Peters, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Der überlegt, addiert und sagt schließlich: „In dieser Session kommen da locker 180.000 Euro an Produktionskosten zusammen.“ Begonnen hat die „fünfte Jahreszeit“ am vergangenen 11. 11. In Deutschlands ältester Stadt wurde sie traditionsgemäß eingeläutet mit der Sessionsauftaktfete auf dem Kornmarkt Trier.