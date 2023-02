Kappensitzung Orangerie Nell’s Park : Hurra! Die Wieweler wieweln endlich wieder!

Jürgen Jakobs darf in der Bütt der Wieweler nicht fehlen – in dieser Session als hand- und trinkfeste Deutsche Weinkönigin in großer Robe. Foto: Schwarz Sebastian

Trier Großartige Künstler, neue Talente und beste Unterhaltung: Die Trierer Karnevalsgesellschaft „M’r wieweln noch in Zalawen“ ist am Samstagabend mit einem fulminanten Fest in die Sitzungssession gestartet.

„M’r wieweln noch“ war schon immer der Slogan der Zalawener Karnevalsgesellschaft – 111 Jahre lang. Im aktuellen 112. Jahr nach Gründung des Vereins ist noch ein Wort dazu gekommen. „Hurra, m’r wieweln noch in Zalawen“ prangt es bunt auf dem riesigen Bühnenbild in der Orangerie des Nells-Park-Hotels in Trier-Nord. Nie war die Freude schließlich größer, als in dieser Session – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause – noch und wieder zu wieweln. Bei der ersten von drei Sitzung am Samstagabend ist der Saal ausverkauft und proppevoll.

Unter dem Motto „Wieweler France ...von der Provinz in die Provence!“ brennt die Karnevalsgesellschaft ein fröhliches Feuerwerk ab. Krieg, Inflation, Energiekrise, ein kritischer Rückblick auf Corona – all‘ die schweren Dinge da draußen – bleiben außen vor. Die Wieweler-Welt ist an diesem Abend unbeschwert.

Wohl ein gutes Drittel der rund 160 Närrinnen und Narren tragen – gemäß des französischen Mottos – geringelte Shirts, dazu rote oder blaue Halstücher und Barretts auf dem Kopf. Nicht wenige haben sich Baguettes unter den Arm geklemmt. Den Mottoteil mit der „Provinz“ hat, zumindest auf den ersten Blick, dagegen nur ein einziger junger Mann aufgegriffen – mit einem glänzenden Jogginganzug aus Ballonseide in hellem Lila und Bleu. So, wie man sie in der Provinz halt in den 1980ern hatte – und heute in den hippsten Vierteln Berlins trägt.

Das Wieweler Showteil-Team bringt den Grand Prix Eurovision de la Chanson auf die Bühne – mit ein, zwei, drei, nein: 7! ziemlich durchgeknallten Mireille Mathieus, einem beeindruckenden Hahn samt Hennen und der Nicole aus Zalawen – Annika Kühn, die mit lustigstem schiefen Gesang, Gestik und Mimik großes komödiantisches Talent beweist.

Die Kindergarde ist natürlich auch dabei und macht ihre Sache sehr gut. Wie ernst den Nachwuchskarnevalistinnen die Sache ist, beweist das kleinste Funkemariechen, das unablässig zu ihren Mittänzerinnen nach rechts und links gucken muss, um zu sehen, ob gerade das rechte Bein oder das linke Bein geschwungen werden soll.

Annika Kühn und Schwester Louisa hauen in der ersten Bütt des Abends einen Klopper nach dem anderen raus – auch zum Thema Cancel Culture: Darf man eigentlich noch Puffreis sagen – oder heißt das jetzt schokoladenüberzogenes Reishäppchen mit sexuellem Hintergrund? Die sympathsiche Wieweler Showtanzgruppe bringt im klassischen Pantomime-Outfit eine feine Choreografie auf die Bühne. Das Wieweler-Urgestein Hans-Karl Meunier überzeugt mit einer Charakterrolle als alter Franzose mit einem sprachlich ausgefeilten, satirischen Parforce-Ritt von der Schöpfungsgeschichte bis zur aktuellen Bundespolitik – und gibt dabei auch dem ein oder anderen bekannten Trierer Hauzen noch einen mit. Die Tänzerinnen der Großen Garde sind mit erfrischend viel Spaß an der Sache dabei – aber ohne Abstriche in Sachen Perfektion. Beim Männerballett ist es mit dem Perfekten dagegen so eine Sache, nicht nur die Schnürung der schwarz-blauen Corsagen im Moulin-Rouge-Stil kommt da schon mal aus der Fasson...

Alle der durchweg sympathischen und bei aller Karnevalistik nie stillosen Wieweler – darunter natürlich auch die Zalawener Duckentcher – an dieser Stelle die gebührende Ehre zukommen zu lassen, würde den Rahmen dieses Textes sprengen. Einer darf aber keinesfalls unerwähnt bleiben: Der großartige Jürgen Jakobs führt nicht nur als energiegeladener Moderator durch die sechsstündigen Sitzung und gibt zwischendurch auch noch das ein oder andere Liedchen auf Profiniveau zum Besten. Der Wieweler überzeugt auch noch in der Bütt: Einmal als urkomische Deutsche Weinkönigin in aufwendigstem Kostüm, einmal zusammen mit Hans-Karl Meunier als Tröpps und Trölles – vom Timing bis zur großartigen Bühnenpräsenz stimmt da einfach alles!