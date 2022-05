Show : Mehr als nur ein Hauch von Karnevalsgefühl in Trier

Trier Die Benefizshow „Rosa Revue“ des Vereins Schmit-Z in der Trierer Europahalle hat am Samstag ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität gesetzt.

Auch wenn in diesem Jahr der Rosa Karneval pandemie-bedingt ausfiel, lässt das queere Zentrum Schmit-Z in Trier sich nicht so einfach die Bühne nehmen. Daher und um erneut ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität zu setzen, entstand das „Rosa Revue“-Event in der Europahalle Trier. Es brachte die sendungs­bewusstesten und buntesten queeren Menschen der Region auf eine Bühne.

Mitreißende Gesangsnummern gab es von Georges Philippart, Teilnehmer von „The Voice of Germany“, der „DSDS“-Kandidatin Tamara Köcher mit ihrer ersten Single „Bunt“ und Julia Reidenbach, die das Publikum zum Mitmachen animierte. Eines der Glanzlichter waren Tim und Daniel, Hauptdarsteller der „Operette für 2 schwule Tenöre“ der Berliner Kabarett-Anstalt, mit ihrer stark an Walzer angelehnten Musiknummer. Ihre Ankündigung, 2023 in der Tuchfabrik in Trier eine Auftrittsreihe in Zusammenarbeit mit den Verein Schmit-Z auf die Beine zu stellen, löste helle Begeisterung aus.