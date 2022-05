Show : Mehr als nur ein Hauch von Karnevalsgefühl in Trier (Fotos)

Trier Die Benefizshow „Rosa Revue“ des Vereins Schmit-Z in der Trierer Europahalle hat am Samstag ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität gesetzt.

Auch wenn in diesem Jahr der Rosa Karneval pandemie-bedingt ausfiel, lässt das queere Zentrum Schmit-Z in Trier sich nicht so einfach die Bühne nehmen. Daher und um erneut ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität zu setzen, entstand das „Rosa Revue“-Event in der Europahalle Trier. Es brachte die sendungs­bewusstesten und buntesten queeren Menschen der Region auf eine Bühne.