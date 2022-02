Fastnacht in Trier : Karneval: Arena statt Hauptmarkt

Karneval „light“ an Rosenmontag in der Arena. Helmut Leiendecker, der mit seiner Bloas auftritt, zeigt wie es geht: mit Maske! Foto: Roland Morgen

Trier Kommando zurück: Die Fete an Rosenmontag soll nun doch nicht unter freiem Himmel in der Altstadt über die Bühne gehen. Und Besucher müssen Eintritt zahlen.

Gelockerte Corona-Maßnahmen – dann können wir ja doch noch ein wenig Fastnacht feiern und zum Ende der erneut ausgefallenen Session eine Fete an Rosenmontag (28. Februar) auf dem Hauptmarkt veranstalten. Doch dieser Traum der Trierer Narren war schnell ausgeträumt. Die Stadt will ein feucht-fröhliches Treiben unter freiem Himmel im Herzen der Altstadt nicht genehmigen und ist sich da mit der Polizei einig.

Dahinter steckt wohl auch die Befürchtung, dass die weit und breit einzige große Freiluft-Fete überregionale Sogwirkung entwickeln könnte und Scharen von Feierwütigen in der Altstadt einfallen. Dafür müsste sich Trier aber mit dem vollen Programm an Sicherheitsvorkehrungen wappnen bis hin zum Aufbau von mobilen Pollern – in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) zeigt sich einsichtig und hat ihren Antrag für die Hauptmarkt-Fete zurückgezogen. Im Rahmen des Machbaren gefeiert werden soll aber trotzdem.

Der neue, am Freitagnachmittag verkündete Plan: Die Fete steigt in der Arena, wo in Pandemie-freien Zeiten immer die große Abschlussparty nach dem Rosenmontagszug über die Bühne geht. Der Kompromiss sei in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Arena-Betreibergesellschaft MVG und allen beteiligten Ämtern und Behörden gefunden worden, so ATK-Präsident Andreas Peters und Stadt-Pressesprecher Michael Schmitz.

Auch in der Großraumhalle in der Nordstadt gelten strenge Regeln. Hinein dürfen am 28. Februar maximal 2000 Besucher, die vollständig geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können (2G Plus). Es herrscht Maskenpflicht. Von der ursprünglichen „Eintritt frei“-Idee hat sich die ATK verabschiedet. Karten zu 11,11 Euro sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich unter