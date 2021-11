Corona : Karnevalsauftakt am 11.11. in Trier unter 2G-Bedingungen

Karnevalsauftakt am 11.11. in Trier unter 2G-Bedingungen

Trier Der Karnevalsauftakt am Donnerstag in Trier findet nach Angaben der ATK unter 2G-Bedingungen statt.

Wie die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) am Donnerstag auf ihrer Facebookseite mitteilte, habe man in Anbetracht der aktuellen Situation und in Abstimmung mit dem Rathaus beschlossen, den 11.11. unter 2G-Bedingungen - also mit einem abgesperrten Bereich und Einlasskontrollen - zu feiern.