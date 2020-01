Fürhung : Karnevalsführung für Familien zum Mitsingen im Stadtmuseum Simeonstift Trier

Trier Der Karneval ist eine Hochsaison für Musik und Gesang. Passend zur aktuellen Karnevalsausstellung bietet das Stadtmuseum Simeonstift Trier am Sonntag, 2. Februar, 14 Uhr, eine Familienführung zum Mitsingen an.

Museumsführerin Caroline Bermes erklärt den kleinen und großen Besuchern die besonderen Geschichten hinter den Kunstwerken in der Ausstellung, dazu musizieren Familie Braun und Freunde an den Instrumenten. Bei beliebten Karnevalsklassikern wie „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ oder „Heile, heile Gänsje“ sind alle Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen eingeladen. Der Eintritt ist für Kinder bis zehn Jahren frei, alle anderen zahlen – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – nur 1 Euro.