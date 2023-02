Trier-Pfalzel : Cheerleader tanzen auf der Straße, Ritter schwenken ihre Fahne – So bunt ist der Karnevalsumzug in Trier-Pfalzel

Auf dem Karnevalsumzug in Trier-Pfalzel blühen sogar im Februar die Blumen. Die Pfalzeler Blumenwiese bringt Farbe in den grauen Winter. Foto: Franziska Trampert

Trier-Pfalzel Mehr als 20 Gruppen nehmen an dem Umzug in Trier-Pfalzel teil, gefeiert werden sie von hunderten Narren am Straßenrand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Trampert

In Trier-Pfalzel sind einige Häuser heute mit Luftballons und Karnevalsflaggen behangen, die Straßen sind voll von Närrinnen und Narren, die gemeinsam tanzen, trinken und Süßigkeiten aufsammeln. Sogar der American Football hat seinen Weg in die Straßen Pfalzels gefunden. Eine Gruppe von Cheerleadern tanzt durch die Straßen und heizt den Feiernden am Straßenrand ein.