Corona-Hilfsaktion : Ehranger Karnevalsverein organisiert Corona-Hilfsaktion

Der Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang bietet ein Einkaufsservice in Corona-Zeiten an. Foto: Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang/Jean-Marc Lheritier

Trier-Ehrang „‘21 nach Hause – ‘22 auf der Bühne“: So lautet der Slogan der Aktion „Blau-Weiß bringt’s“ mit doppeltem Wortsinn, die der Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat.

(red) Corona – ein Wort, das sämtliche Vereinsaktivitäten zum Erliegen brachte. Nicht nur das über die Region hinaus bekannte Laienschauspiel, das jährlich im Oktober an sechs Terminen insgesamt rund 1000 Besucher erfreut, auch sämtliche Karnevalsaktivitäten wurden auf Eis gelegt.

„Da die Session 2020/2021 coronabedingt nicht veranstaltet werden kann, wollen wir uns während der Karnevalshochphase sozial engagieren und in der aktuell schwierigen Zeit den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Dennis Labarbe, zweiter Vorsitzender und Mitglied des Orga-Teams.

In Kooperation mit dem REWE Markt Familie Pojanow bietet der Verein allen von der Corona-Pandemie besonders Betroffenen einen exklusiven Einkaufsservice an. Das Vorgehen ist nicht neu und bereits bekannt: Die gewünschten Produkte des täglichen Bedarfs werden bequem über einen digitalen Einkaufszettel auf der Vereinswebseite, den Online-Lieferservice des Marktes oder per E-Mail übermittelt.