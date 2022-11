Karneval : Newel startet mit „Millionär“ und Prinzenpaar die Session

Newel Der Karnevalsverein Newel (KVN) 1974 ist in die Session 2022/23 gestartet. „Helau ihr Narren hier im Saal, willkommen zum Neweler Karneval!“, begrüßte der Sitzungspräsident des KVN, Michael Zeimetz, das närrische Neweler Publikum.

Zum Auftakt präsentierte der Verein das Theaterstück „Vom Bankrotteur zum Milliardär – oder eine Bomben Geschäftsidee“, eine Komödie in drei Akten von Reiner Schrade. Das Stück handelt vom arbeitsscheuen, aber schlitzohrigen Karle Häfale (Josef Schönhofen), der mit seiner Frau Emma (Regina Brand) einen heruntergekommenen Bauernhof betreibt. Durch eine grandiose Geschäftsidee des Nachbarssohn Andy (Herbert Kirchhoff) erlangt Karl Häfale in kurzer Zeit großen Reichtum, er wird „vom Bankrotteur zum Milliardär“.

Die nächste Aufführung des Theaterstücks „Vom Bankrotteur zum Milliardär“ findet am Samstag, 19. November, um 20.11 Uhr statt. Restkarten können beim Ersten Vorsitzenden Michael Tittel reserviert (Telefon 06505/952541, E-Mail kv-newel@gmx.de) oder vor Ort an der Abendkasse erworben werden. Die Seniorenaufführung findet am Mittwoch 23. November um 18 Uhr statt.

Im Anschluss blieb nur noch eine Frage offen: Wer würde in der kommenden Session in Newel das närrische Zepter schwingen? Der jüngste und gleichzeitig am längsten amtierende Prinz der Vereinsgeschichte Marvin I. (2019 – 2022) bedankte sich zum Abschied seiner Regentschaft bei seinen Unterstützern, dem KVN, seiner Familie und seinem närrischen Volk. Dann machte er die Bühne frei für das neue Neweler Prinzenpaar. Unter tosendem Applaus und Jubelschreien aus dem Publikum traten Eva und Daniel Müller aus Newel auf die Bühne. In der Session 2022/23 werden sie als Prinzenpaar in Newel das Sagen haben.