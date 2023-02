Fastnacht : Planungshürde für Karnevalsvereine: Ohne Zertifikat gibt es keinen Umzug - Was das bedeutet

Dürften in diesem Jahr wieder am Umzug in Kordel teilnehmen. Die Gruppe 101 Dalmatiner des SV Kordel. Foto: Trierischer Volksfreund/Sebastian Schwarz

Kordel/ Zemmer/Trierweiler Die Rückkehr zur karnevalistischen Normalität gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nach zwei Jahren könnten Sitzungen und Umzüge wieder wie gewohnt über die Bühne gehen. Vereine aus der Verbandsgemeinde Trier-Land sind dabei jedoch auf unerwartete Hürden gestoßen.

Kappensitzung, Feier am Weiberdonnerstag, Umzug. Zwei Jahre lang war dieser närrische Dreisprung nicht möglich. Wegen der Coronapandemie. In diesem Jahr ist nun wieder alles anders. Fast so wie früher. Und doch wieder nicht. Denn den Vereinen machen Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. „Selbst erfahrene Vorstände geraten in diesen Tagen an ihre Grenzen“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von neun Karnevalsvereinen aus der Verbandsgemeinde Trier-Land.

Warum beim Karneval Turnhallen nicht mehr nutzbar sind

Claudia Krütten (KV Zemmerer Frauen) hat das Ergebnis eines Treffens von Vereinsvertretern aus Aach, Igel, Kordel, Langsur, Newel, Ralingen, Trierweiler, Welschbillig und Zemmer zusammengefasst. Nach Ansicht der Vereine haben das Inkrafttreten der Versammlungsstättenverordnung und das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz alles verändert. Beispiel Hallen: Bürgerhäuser und Schulturnhallen würden nun unterschiedlich behandelt. Deshalb müssen die Zemmerer laut Krütten beispielsweise ins Bürgerhaus Schleidweiler ausweichen, da die Turnhalle in Zemmer nicht mehr genutzt werden dürfe.

„Schulturnhallen sind,auf einmal’ keine Versammlungsstätte mehr, obwohl sie bisher regelmäßig für große Veranstaltungen genutzt werden konnten.“ Das habe zur Folge gehabt, dass Mitte Januar bekannt wurde, dass Hallen in Trierweiler und Igel nicht mehr genutzt werden dürfen. Im November bei den Sessionseröffnungen sei das noch möglich gewesen. Möglicherweise gebe es Sondergenehmigungen, sodass die Veranstaltungen doch noch möglich sind.

Fastnachtsumzug: Ein Beschilderungsplan muss her

Auch bei den Umzügen gibt es Herausforderungen. Den Vereinen sei Mitte Januar mitgeteilt worden, dass unter anderem eine Person mit einem RSA-21-Zertifikat (Richtlinie zur Einrichtung von Arbeitsstellen im Straßenraum) einen Beschilderungsplan erstellen müsse. Dies sei leider nicht zu Beginn der Sessionsplanung mitgeteilt worden.

„Ein Verkehrsunternehmen damit zu beauftragen und Verkehrsschilder zu leihen beziehungsweise aufstellen zu lassen, kann rund 500 bis 1500 Euro kosten“, sagen die Vereine. Einige würden Verkehrsschilder besitzen, andere müssten sie nun ausleihen. Mittlerweile habe man sich untereinander organisiert. Der ein oder andere Verein habe auch einen Aktiven, der ein Zertifikat vorlegen und eine Beschilderungsskizze einreichen kann.

Gemeindearbeiter helfen in der VG Schweich

Dieser Beschilderungsplan wird nicht nur in der Verbandsgemeinde Trier-Land gefordert. Nach Auskunft von Wolfgang Deutsch, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, muss er auch bei Umzügen in seiner VG vorgelegt werden. In der VG Schweich weiß man sich jedoch zu helfen. Die Gemeindearbeiter verfügten über das geforderte Zertifikat. Sie würden bei Bedarf die Vereine unterstützen. „Das haben wir den Vereinen auch frühzeitig mitgeteilt“, sagt Deutsch.

Zurück in die Verbandsgemeinde Trier-Land. Die Vertreter der neun Vereine bezeichnen ihrer Situation als untragbar. „Wo stützt das Hauptamt das Ehrenamt“, fragen sie. Die Fixkosten für die Veranstaltungen seien stark gestiegen, es gebe stark veränderte Auflagen und eine ständige Planungsunsicherheit. „Gerade Vereine in Dörfern geraten hier schnell und nicht nur monetär an ihre Grenze – und das Problem besteht landesweit. Kurzfristig können sie oft Auflagen nicht erfüllen.“

Kordeler Umzug stand auf der Kippe