Einzelhandel : Karstadt Trier schließt schon heute seine Pforten

Trier Die Regale sind leer, die Kleiderständer auch: Das große Karstadt-Warenhaus in der Trierer Simeonstraße schließt am heutigen Freitag.

„Nur noch 1 Tag“ kündigen am Freitag Plakate in den Schaufenstern an. In einer Art Countdown hatte Karstadt die letzten Tage runtergezählt. Heute ist es soweit: Statt wie bislang angekündigt am 31. Oktober ist bereits heute der letzte Verkaufstag in der Karstadtfiliale in der Trierer Sim. Offenbar auch, weil die Ware nach dem großen Abverkauf zu reduzierten Preisen in den vergangenen Wochen knapp geworden ist. „Wir machen schon in den nächsten Stunden zu – bis heute Abend halten wir nicht mehr durch“, bestätigte eine Mitarbeiterin gegenüber dem Trierischen Volksfreund.