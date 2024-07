Neueröffnung für 2027 geplant Karstadt-Käufer Peter Schunk: Das sind seine Pläne im Detail

Immobilien-Entwickler Peter Schunk, Geschäftsführer der Berliner Caprate AG, hat schon lange ein Auge auf Trier geworfen. „Die Kennzahlen im Einzelhandel sind hier sehr gut“, sagt der gebürtige Nordrhein-Westfale. „Trier gehört zu den Städten mit den höchsten Fußgängerfrequenzen in Deutschland. Das Einzugsgebiet mit Luxemburg und der Eifel- und Moselregion ist zudem groß und vielversprechend.“ In den vergangenen Jahre habe er sich daher schon für mehrere Baugelände und -projekte in Trier interessiert. Beim ehemaligen Karstadt in der Simeonstraße habe nun alles gestimmt.