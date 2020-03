Weinwirtschaft : Der neue Chef ist ein alter Bekannter

Info

Das Weingut Reichsgraf von Kesselstatt hat eine lange Tradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht. In den Jahren 1854 und 1889 legt der Kauf von vier Maximiner Klöstern samt Weinbergen den Grundstock für das heutige Weingut, das so renommierte Lagen besitzt wie Scharzhofberg oder Gottesfuß an der Saar, die Monopollage Josephshöfer Graacher Domprops und Wehlener Sonnenuhr an der Mosel sowie die Lagen Kaseler Nies’chen und Kaseler Kehrnagel an der Ruwer.

Günther Reh kauft 1978 das Weingut, seine Tochter Annegret lenkt über drei Jahrzehnte den Betrieb mit viel Herzblut und unternehmerischem Geschick. Sie stirbt im Oktober 2016. Das Weingut gehört zur Schloss Wachenheim AG mit Sitz in Trier.

Wie bedeutend der Betrieb schon in früheren Zeiten war, machen einige Anekdoten deutlich wie auf der Homepage des Weingutes zu lesen ist: Als der Dampfer Titanic 1912 unterging, versank auch ein kompletter Rieslingjahrgang der Lage Josephshöfer vom Weingut Reichsgraf von Kesselstatt in der See.

Bundeskanzler Konrad Adenauer war so verzückt über den Wein von Kesselstatt, dass er dem Weingut sogar eine Postkarte schrieb: „Ihr Wein ist wundervoll.“ Außenminister Heinrich von Brentano di Tremezzo ergänzte: „Ich teile die Auffassung des Bundeskanzlers“ Und Wolfgang Jaenicke, Botschafter am Heiligen Stuhl, schrieb lapidar: „Ich auch.“