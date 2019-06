Veranstaltung : Eine große Party auch für junge Gäste

Kasel Kasel feiert 52. Ruwerweinfest und 45. Geburtstag des Jugendrings – und manche Neuerung bringt frischen Wind.

Hunderte kleine und große Gäste lockte das Weinfest auf den idyllisch gelegenen Festplatz an der Ruwer. Dort durften sich die Jüngsten am Samstag bei einem großen Spielfest austoben: Da wirbelten die Mädchen und Jungen in großen knallroten Hütchen um ihre eigene Achse, da warf der vierjährige Jan Mertes voller Begeisterung Murmeln in lange graue Abwasserrohre. Und die gleichaltrige Katharina zielte mit einem Tennisball auf die Mohrenkopf-Maschine, die aber leider nur einen nassen Schwamm zurückschleuderte.