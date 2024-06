Brisantes Thema Steht ein geplantes Baugebiet im Ruwertal bei Starkregen unter Wasser?

Info

Das Wort Starkregenabflusszone ist ein Sprachmonstrum, aber was bedeutet der Begriff?

Wenn in kurzer Zeit große Regenmengen vom Himmel fallen, spricht man von Starkregen. Starkregen kann die Gewässer und die Kanalsysteme überfordern. Kommunen sind daher aufgefordert, sich darauf einzustellen und Vorsorge zu treffen, heißt es auf der Internetseite von Kommunalwiki https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Starkregen].

Generell könne Starkregen je nach den örtlichen Verhältnissen über die Kanalisation abgeleitet werden, deren Kapazität dann aber ausreichen müsse. Das Kaseler Baugebiet Im Brubelborn liegt in einer leichten Senke und damit in einer Zone, in der Starkregen vermehrt abfließt. Zu den kommunalen Vorsorgemaßnahmen gehöre unter anderem – so Kommunalwiki – das Bauen in gefährdeten Gebieten zu vermeiden und Risikogebiete zu identifizieren.